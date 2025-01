Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 verlor heute an Boden.

Schlussendlich verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent auf 4 977,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,172 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5 013,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 017,91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 031,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 970,79 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.12.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 951,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 970,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 10.01.2024, bei 4 468,98 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,73 Prozent auf 55,04 EUR), Eni (+ 1,32 Prozent auf 13,93 EUR), BMW (+ 1,14 Prozent auf 76,38 EUR), Bayer (+ 1,13 Prozent auf 19,98 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,74 Prozent auf 90,36 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,32 Prozent auf 39,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 484,50 EUR), Allianz (-1,50 Prozent auf 296,00 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 225,50 EUR) und Stellantis (-1,18 Prozent auf 12,27 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 547 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,688 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,48 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

