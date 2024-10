Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,31 Prozent leichter bei 5 025,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,256 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,092 Prozent stärker bei 5 045,63 Punkten, nach 5 041,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 053,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 014,72 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der Euro STOXX 50 4 843,99 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der Euro STOXX 50 4 983,11 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 4 136,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,36 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1,56 Prozent auf 240,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,38 Prozent auf 27,86 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,20 Prozent auf 136,66 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 31,35 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 509,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,64 Prozent auf 13,99 EUR), BASF (-2,33 Prozent auf 45,47 EUR), BMW (-1,57 Prozent auf 75,04 EUR), Stellantis (-1,44 Prozent auf 11,88 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 57,11 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 083 695 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,253 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

