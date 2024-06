Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Am Dienstag stand der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,41 Prozent im Minus bei 4 930,77 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,222 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,253 Prozent auf 4 938,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 950,98 Punkten am Vortag.

Bei 4 938,44 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 910,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 035,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 044,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 271,61 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,29 Prozent auf 736,00 EUR), SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 181,72 EUR), Air Liquide (+ 1,18 Prozent auf 166,65 EUR), Enel (+ 0,85 Prozent auf 6,57 EUR) und Ferrari (+ 0,84 Prozent auf 395,85 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (ex EADS) (-9,82 Prozent auf 134,45 EUR), SAFRAN (-3,48 Prozent auf 198,90 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 26,15 EUR), Danone (-1,80 Prozent auf 58,00 EUR) und LOréal (-1,59 Prozent auf 435,75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Santander-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 32 058 234 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 379,023 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 9,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at