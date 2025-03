NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard vor den am 17. April erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Edward Mundy geht laut einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass die Gewinne des Spirituosenherstellers ihren Tiefpunkt erreicht haben und sich der Umsatz nach einigen schwierigen Jahren mit einem erneuten Fokus auf Kosten, Liquidität und Rendite erholen wird. Zugleich sei er sich des Risikos deutlicher Kursschwankungen wegen der US-Zollpolitik bewusst./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 13:41 / ET





