Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 4 427,55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,364 Prozent auf 4 432,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 448,37 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 438,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 425,82 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 416,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 506,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der STOXX 50 3 944,84 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,20 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,39 Prozent auf 4,09 GBP), BP (+ 1,26 Prozent auf 3,97 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,10 Prozent auf 25,30 GBP), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 119,76 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,06 Prozent auf 3,96 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,49 Prozent auf 503,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 56,49 EUR), Richemont (-1,21 Prozent auf 126,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,01 Prozent auf 49,08 CHF) und UBS (-0,76 Prozent auf 27,48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 6 486 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 485,162 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at