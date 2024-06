Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 4 514,02 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent tiefer bei 4 515,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 518,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 526,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 510,54 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,100 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 508,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 415,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 938,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,31 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), RELX (+ 1,14 Prozent auf 36,45 GBP), BP (+ 0,92 Prozent auf 4,75 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,72 Prozent auf 28,11 GBP) und HSBC (+ 0,68 Prozent auf 6,93 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen GSK (-5,17 Prozent auf 15,17 GBP), BAT (-2,47 Prozent auf 24,49 GBP), AXA (-1,13 Prozent auf 30,25 EUR), Rio Tinto (-0,95 Prozent auf 52,17 GBP) und Diageo (-0,92 Prozent auf 25,30 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 258 419 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 608,274 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at