Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 4 548,91 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,054 Prozent schwächer bei 4 549,04 Punkten, nach 4 551,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 526,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 551,88 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der STOXX 50 bei 4 321,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 4 488,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 967,72 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,17 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,05 Prozent auf 39,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,00 Prozent auf 494,20 EUR), UniCredit (+ 0,91 Prozent auf 37,73 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 25,89 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,49 Prozent auf 493,80 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (ex EADS) (-1,35 Prozent auf 136,94 EUR), Rio Tinto (-0,93 Prozent auf 47,26 GBP), GSK (-0,78 Prozent auf 16,44 GBP), BASF (-0,65 Prozent auf 45,55 EUR) und National Grid (-0,60 Prozent auf 9,93 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 875 953 Aktien gehandelt. Mit 555,035 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

