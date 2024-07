Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,39 Prozent leichter bei 4 509,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 4 519,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 526,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 519,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 497,71 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 475,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 326,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 963,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,53 Prozent auf 37,49 EUR), Richemont (+ 0,95 Prozent auf 138,35 CHF), BASF (+ 0,40 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 0,38 Prozent auf 181,56 EUR) und RELX (+ 0,23 Prozent auf 35,48 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Glencore (-2,71 Prozent auf 4,59 GBP), Rio Tinto (-2,33 Prozent auf 50,71 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 456,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 63,55 EUR) und Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 476,00 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 555 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 579,871 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at