Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent höher bei 5 112,59 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,107 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,356 Prozent schwächer bei 5 080,59 Punkten, nach 5 098,74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 116,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 043,45 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,92 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.03.2025, bei 5 415,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 219,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 989,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3,96 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 7,08 Prozent auf 29,58 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 215,60 EUR), Stellantis (+ 2,35 Prozent auf 8,13 EUR), Eni (+ 2,23 Prozent auf 12,73 EUR) und Siemens (+ 2,11 Prozent auf 200,65 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,24 Prozent auf 603,00 EUR), Airbus SE (-1,07 Prozent auf 137,32 EUR), UniCredit (-0,71 Prozent auf 49,54 EUR), Deutsche Telekom (-0,40 Prozent auf 32,75 EUR) und SAP SE (-0,23 Prozent auf 241,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 505 041 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 281,964 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 4,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at