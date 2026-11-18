Der DAX gibt am dritten Tag der Woche nach.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,65 Prozent leichter bei 25 876,50 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,199 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,143 Prozent stärker bei 26 082,63 Punkten, nach 26 045,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 139,16 Punkte, das Tagestief hingegen 25 858,79 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 3,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 25 622,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 128,36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 180,53 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,82 Prozent auf 128,52 EUR), Vonovia SE (+ 2,20 Prozent auf 17,18 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 49,45 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,27 Prozent auf 352,20 EUR) und Zalando (+ 1,06 Prozent auf 28,64 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2,82 Prozent auf 195,82 EUR), Deutsche Bank (-2,38 Prozent auf 30,21 EUR), Commerzbank (-2,20 Prozent auf 38,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,74 Prozent auf 39,02 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 188 073 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,927 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at