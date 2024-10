Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Der DAX gab sich am Mittwochabend schwächer.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent leichter bei 19 149,03 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,839 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,044 Prozent stärker bei 19 221,66 Punkten, nach 19 213,14 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 059,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 250,89 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 18 930,85 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, einen Stand von 18 164,06 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 15 247,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 14,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 1,89 Prozent auf 237,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 516,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 212,60 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 47,24 EUR) und Daimler Truck (+ 0,69 Prozent auf 33,38 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Sartorius vz (-1,98 Prozent auf 242,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 478,30 EUR), Commerzbank (-1,51 Prozent auf 16,03 EUR), EON SE (-1,50 Prozent auf 13,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,66 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 269 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at