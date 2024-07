Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot

Der DAX verliert aktuell an Wert.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 18 479,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,785 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,032 Prozent schwächer bei 18 512,11 Punkten, nach 18 518,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 18 532,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 440,87 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der DAX 18 068,21 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17 770,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bewegte sich der DAX bei 16 068,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 3,63 Prozent auf 237,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,73 Prozent auf 246,30 EUR), Deutsche Bank (+ 1,30 Prozent auf 15,31 EUR), Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 29,93 EUR) und EON SE (+ 1,07 Prozent auf 12,32 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,04 Prozent auf 24,02 EUR), Daimler Truck (-2,04 Prozent auf 37,05 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 26,16 EUR), Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 101,45 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 231,00 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 320 127 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 219,158 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

