Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

Am Montag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,83 Prozent auf 18 592,56 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,803 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 18 736,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 748,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 592,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 743,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 002,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 026,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der DAX auf 16 105,07 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 513,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,03 Prozent auf 133,46 EUR), Porsche (-0,11 Prozent auf 75,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 463,90 EUR) und Hannover Rück (-0,13 Prozent auf 239,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 26,36 EUR), RWE (-3,28 Prozent auf 32,78 EUR), BMW (-1,82 Prozent auf 90,50 EUR), Siemens (-1,79 Prozent auf 180,86 EUR) und Bayer (-1,71 Prozent auf 26,48 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 240 466 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,302 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at