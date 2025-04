Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Um 09:13 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 5 146,98 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,219 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 5 121,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 114,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 160,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 121,35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 4,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 475,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 5 219,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.04.2024, einen Wert von 4 939,01 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,66 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 2,50 Prozent auf 8,34 EUR), Infineon (+ 1,93 Prozent auf 30,15 EUR), Siemens (+ 1,92 Prozent auf 204,50 EUR), BMW (+ 1,66 Prozent auf 76,04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,54 Prozent auf 54,64 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-4,00 Prozent auf 31,44 EUR), Deutsche Börse (-0,50 Prozent auf 279,50 EUR), Allianz (-0,34 Prozent auf 355,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 601,40 EUR) und Eni (-0,24 Prozent auf 12,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 121 035 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 281,964 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Mit 8,28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Eni-Aktie an.

