Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 19 200,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 175,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 233,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 11.09.2024, einen Wert von 18 498,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, lag der LUS-DAX bei 18 521,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der LUS-DAX bei 15 495,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,67 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 35,29 EUR), Porsche (+ 0,95 Prozent auf 70,04 EUR), Hannover Rück (+ 0,43 Prozent auf 259,10 EUR) und Siemens (+ 0,38 Prozent auf 184,06 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-2,02 Prozent auf 471,30 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 26,40 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 39,58 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 27,02 EUR) und Brenntag SE (-0,62 Prozent auf 64,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 397 157 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 242,457 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at