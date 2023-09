Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt nachmittags nach

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX am fünften Tag der Woche.

Am Freitag steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,02 Prozent im Minus bei 26 569,30 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 244,764 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26 459,19 Zählern und damit 0,437 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 575,43 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 424,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 625,01 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,63 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 27 239,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der MDAX mit 26 898,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wies der MDAX einen Stand von 23 267,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 4,29 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Befesa (+ 4,38 Prozent auf 29,06 EUR), Nordex (+ 3,37 Prozent auf 11,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,18 Prozent auf 98,30 EUR), Jungheinrich (+ 2,18 Prozent auf 29,10 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,74 Prozent auf 19,61 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Delivery Hero (-3,72 Prozent auf 30,14 EUR), HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 28,78 EUR), HOCHTIEF (-2,96 Prozent auf 95,20 EUR), TAG Immobilien (-1,59 Prozent auf 10,83 EUR) und Vitesco Technologies (-1,48 Prozent auf 76,65 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 241 874 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 14,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

