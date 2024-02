Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben

Der SDAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Verluste.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 13 733,43 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 112,218 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 13 837,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 824,76 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 843,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 725,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,861 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 590,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 019,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, lag der SDAX bei 13 452,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,635 Prozent. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 1,07 Prozent auf 89,65 EUR), ADTRAN (+ 0,49 Prozent auf 6,17 USD), Schaeffler (+ 0,48 Prozent auf 6,28 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,33 Prozent auf 6,04 EUR) und DWS Group GmbH (+ 0,26 Prozent auf 38,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SFC Energy (-4,33 Prozent auf 17,66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,93 Prozent auf 18,58 EUR), SGL Carbon SE (-3,11 Prozent auf 6,09 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,09 Prozent auf 15,36 EUR) und Varta (-2,70 Prozent auf 15,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 293 411 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 11,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. pbb-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at