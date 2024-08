Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus

So bewegt sich der SDAX am Dienstagnachmittag.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent auf 13 293,63 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,357 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,264 Prozent auf 13 383,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 348,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 526,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 267,04 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 632,77 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 522,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 13 626,74 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,82 Prozent zurück. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Klöckner (+ 3,13 Prozent auf 4,95 EUR), STO SE (+ 2,59 Prozent auf 119,00 EUR), Mutares (+ 2,03) Prozent auf 30,10 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,92 Prozent auf 6,12 EUR) und Kontron (+ 1,87 Prozent auf 17,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ADTRAN (-14,07 Prozent auf 4,54 EUR), CANCOM SE (-5,14 Prozent auf 29,18 EUR), adesso SE (-4,60 Prozent auf 74,60 EUR), NORMA Group SE (-3,27 Prozent auf 15,40 EUR) und Energiekontor (-2,34 Prozent auf 58,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 498 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,653 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent an der Spitze im Index.

