Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der SDAX am Dienstagmorgen.

Am Dienstag geht es im SDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 15 166,80 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,379 Prozent schwächer bei 15 166,22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 223,99 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 212,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 133,88 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.02.2025, den Stand von 14 485,34 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, bei 13 775,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2024, wurde der SDAX mit 13 785,13 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. Bei 15 339,06 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Fielmann (+ 6,86 Prozent auf 44,40 EUR), RENK (+ 3,60 Prozent auf 36,80 EUR), AlzChem Group (+ 2,16 Prozent auf 85,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,51 Prozent auf 8,73 EUR) und IONOS (+ 1,01 Prozent auf 24,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen STO SE (-3,43 Prozent auf 123,80 EUR), Salzgitter (-3,42 Prozent auf 20,32 EUR), SMA Solar (-3,23 Prozent auf 14,40 EUR), Befesa (-2,54 Prozent auf 23,04 EUR) und Formycon (-2,25 Prozent auf 26,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die RENK-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 850 826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,216 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at