Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 13 576,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,760 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 13 596,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 579,16 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 548,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 603,25 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,334 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 869,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der SDAX mit 14 538,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, wies der SDAX 12 968,34 Punkte auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,77 Prozent zurück. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 3,44 Prozent auf 5,87 EUR), GRENKE (+ 3,33 Prozent auf 23,30 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,85 Prozent auf 48,28 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,04 Prozent auf 16,04 EUR) und STRATEC SE (+ 1,68 Prozent auf 42,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Hypoport SE (-2,90 Prozent auf 261,40 EUR), IONOS (-2,47 Prozent auf 21,75 EUR), TAKKT (-1,85 Prozent auf 9,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,81 Prozent auf 15,74 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,52 Prozent auf 31,02 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 243 598 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,130 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die TAKKT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

