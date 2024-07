Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag fiel der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 14 345,57 Punkte zurück. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 103,779 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 14 415,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 421,45 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 429,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 300,02 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, notierte der SDAX bei 15 123,12 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Stand von 14 154,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, notierte der SDAX bei 13 401,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,79 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 3,51 Prozent auf 26,55 EUR), pbb (+ 2,91 Prozent auf 5,31 EUR), Douglas (+ 1,62 Prozent auf 17,61 EUR), Südzucker (+ 1,02 Prozent auf 13,93 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,76 Prozent auf 6,59 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-4,72 Prozent auf 6,05 EUR), Fielmann (-3,31 Prozent auf 42,40 EUR), Drägerwerk (-2,40 Prozent auf 48,75 EUR), flatexDEGIRO (-2,30 Prozent auf 12,97 EUR) und Eckert Ziegler (-2,26 Prozent auf 44,98 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 918 929 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,129 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Schaeffler-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,19 Prozent gelockt.

