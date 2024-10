Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

In Frankfurt ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 13 883,81 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,832 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,051 Prozent fester bei 13 901,29 Punkten, nach 13 894,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13 821,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 950,31 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,861 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2024, den Wert von 13 666,78 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Stand von 14 290,70 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2023, einen Stand von 12 213,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,453 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 9,68 Prozent auf 6,52 EUR), Energiekontor (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,93 Prozent auf 58,00 EUR), SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 15,02 EUR) und Nagarro SE (+ 1,21 Prozent auf 96,25 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil flatexDEGIRO (-3,00 Prozent auf 14,40 EUR), ADTRAN (-2,54 Prozent auf 5,76 EUR), Vossloh (-2,06 Prozent auf 47,50 EUR), Dermapharm (-1,89 Prozent auf 31,20 EUR) und 1&1 (-1,74 Prozent auf 13,58 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 700 057 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,546 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert mit 3,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at