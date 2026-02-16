thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
16.02.2026 12:27:39
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag
Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 31 257,81 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 369,917 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,257 Prozent höher bei 31 379,54 Punkten, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.
Bei 31 504,86 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 212,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, lag der MDAX bei 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 29 412,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 27 659,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,898 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3,35 Prozent auf 382,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,36 Prozent auf 95,45 EUR), thyssenkrupp (+ 2,32 Prozent auf 10,80 EUR), Nordex (+ 2,29 Prozent auf 33,12 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,65 Prozent auf 2,84 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-5,73 Prozent auf 33,22 EUR), LANXESS (-3,20 Prozent auf 20,60 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,09 EUR), Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 225,10 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,16 Prozent auf 26,24 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 130 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,296 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die Ströer SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu HOCHTIEF AG
|07:00
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,79
|0,80%
|Carl Zeiss Meditec AG
|25,82
|-3,66%
|flatexDEGIRO AG
|32,68
|-7,21%
|HOCHTIEF AG
|390,20
|6,26%
|LANXESS AG
|20,52
|-3,21%
|Nordex AG
|33,74
|4,78%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,67
|0,07%
|Sartorius AG Vz.
|225,60
|-1,96%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,20
|-1,44%
|TeamViewer
|4,94
|-5,13%
|thyssenkrupp AG
|10,94
|3,50%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|97,95
|5,61%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 364,56
|0,21%
