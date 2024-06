Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone

Am Montag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 328,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 513,232 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent höher bei 3 353,32 Punkten in den Handel, nach 3 353,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 322,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 383,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 3 431,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der TecDAX mit 3 379,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der TecDAX auf 3 272,07 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,107 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,70 Prozent auf 33,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,57 Prozent auf 77,95 EUR), CANCOM SE (+ 1,64 Prozent auf 31,02 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,31 Prozent auf 24,72 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,18 Prozent auf 20,66 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-18,55 Prozent auf 68,70 EUR), EVOTEC SE (-12,86 Prozent auf 7,32 EUR), Sartorius vz (-2,04 Prozent auf 240,70 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 52,76 EUR) und ATOSS Software (-1,50 Prozent auf 230,50 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 201 457 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,008 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die 1&1-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

