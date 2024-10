Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 1,36 Prozent auf 3 387,92 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 569,963 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,326 Prozent tiefer bei 3 423,33 Punkten, nach 3 434,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 387,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 437,76 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, stand der TecDAX bei 3 264,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 284,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 843,38 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 5,15 Prozent auf 13,16 EUR), HENSOLDT (+ 3,20 Prozent auf 31,00 EUR), Nagarro SE (+ 3,17 Prozent auf 96,00 EUR), Nordex (+ 1,67 Prozent auf 13,39 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,68 Prozent auf 44,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-4,81 Prozent auf 253,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,01 Prozent auf 62,85 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 29,98 EUR), 1&1 (-2,48 Prozent auf 14,16 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,24 Prozent auf 13,56 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 552 072 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 8,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die CompuGroup Medical SE-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at