Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,96 Prozent auf 27 655,69 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 288,732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,657 Prozent auf 27 573,25 Punkte an der Kurstafel, nach 27 393,22 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 535,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 895,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 28 298,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, stand der MDAX bei 25 589,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, notierte der MDAX bei 27 043,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,53 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 505,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 989,87 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 7,57 Prozent auf 10,18 EUR), RENK (+ 4,13 Prozent auf 46,16 EUR), TeamViewer (+ 3,35 Prozent auf 12,35 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,83 Prozent auf 21,79 EUR) und TUI (+ 2,54 Prozent auf 6,47 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Gerresheimer (-2,07 Prozent auf 68,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,82 Prozent auf 59,50 EUR), WACKER CHEMIE (-1,29 Prozent auf 74,80 EUR), HOCHTIEF (-1,08 Prozent auf 155,30 EUR) und KION GROUP (-0,94 Prozent auf 37,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 508 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,113 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at