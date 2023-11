Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt zurück

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 1,29 Prozent schwächer bei 7 359,32 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 455,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7 455,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 355,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 455,67 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,787 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 628,21 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Wert von 7 618,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 375,34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 2,58 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 1,93 Prozent auf 11,11 GBP), BP (+ 0,95 Prozent auf 4,80 GBP), Centrica (+ 0,20) Prozent auf 1,52 GBP), 3i (+ 0,15 Prozent auf 20,25 GBP) und RELX (+ 0,10 Prozent auf 29,59 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Diageo (-16,07 Prozent auf 27,24 GBP), Ocado Group (-7,56 Prozent auf 5,04 GBP), Fresnillo (-4,05 Prozent auf 5,21 GBP), Barratt Developments (-3,63 Prozent auf 4,41 GBP) und Burberry (-3,49 Prozent auf 16,60 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 964 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Barclays-Aktie hat mit 4,39 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

