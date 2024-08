NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 341 Pence belassen. Die Erträge der in den USA agierenden großen Investmenthäuser hätten im zweiten Quartal im Schnitt um rund ein Sechstel über dem Vergleichszeitraum im Vorjahr gelegen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die britische Großbank habe mit dem Wachstum der Einnahmen an den Aktienmärkten vorn gelegen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024 / 20:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 00:00 / ET



