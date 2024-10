Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 mittags im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,48 Prozent leichter bei 8 242,54 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,580 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 282,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 282,52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 293,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 239,38 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,940 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 269,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 241,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 412,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 2,23 Prozent auf 4,91 GBP), Schroders (+ 2,11 Prozent auf 3,55 GBP), NatWest Group (+ 1,67 Prozent auf 3,35 GBP), Croda International (+ 1,54 Prozent auf 42,10 GBP) und BT Group (+ 1,40 Prozent auf 1,45 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-2,56 Prozent auf 1,39 GBP), RELX (-2,25 Prozent auf 34,71 GBP), Rolls-Royce (-1,95 Prozent auf 5,23 GBP), Phoenix Group (-1,78 Prozent auf 5,14 GBP) und AstraZeneca (-1,55 Prozent auf 117,78 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 582 040 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 220,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at