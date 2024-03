Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 39 010,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,233 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 38 989,51 Zählern und damit 0,250 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (39 087,38 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 035,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 913,30 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 38 654,42 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 36 204,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 390,97 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,43 Prozent. Bei 39 282,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1,43 Prozent auf 190,90 USD), Amgen (+ 1,32 Prozent auf 284,04 USD), Cisco (+ 0,50 Prozent auf 48,64 USD), Walt Disney (+ 0,49 Prozent auf 112,50 USD) und Intel (+ 0,46 Prozent auf 44,02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Apple (-2,43 Prozent auf 175,30 USD), Chevron (-2,22 Prozent auf 149,41 USD), Nike (-1,92 Prozent auf 99,92 USD), Johnson Johnson (-1,71 Prozent auf 159,35 USD) und Verizon (-0,95 Prozent auf 39,82 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 368 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die 3M-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at