Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagmorgen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 42 744,23 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,604 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,677 Prozent stärker bei 43 222,21 Punkten, nach 42 931,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 42 730,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 876,84 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 063,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 415,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 33 127,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,33 Prozent. Bei 43 325,09 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 0,96 Prozent auf 422,82 USD), Walt Disney (+ 0,60 Prozent auf 97,20 USD), Nike (+ 0,47 Prozent auf 81,86 USD), Salesforce (+ 0,17 Prozent auf 291,79 USD) und Walmart (+ 0,16 Prozent auf 80,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-4,87 Prozent auf 41,57 USD), Home Depot (-2,29 Prozent auf 397,10 USD), Intel (-1,64 Prozent auf 22,47 USD), Apple (-1,31 Prozent auf 233,39 USD) und Dow (-0,88 Prozent auf 51,75 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 1 574 481 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,300 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

