Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt am Freitagnachmittag

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:04 Uhr um 0,13 Prozent auf 14 683,87 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent stärker bei 14 853,35 Punkten, nach 14 702,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 667,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 901,85 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,144 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 29.08.2023, den Stand von 15 376,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der NASDAQ 100 14 939,95 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 164,78 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 35,18 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 5,41 Prozent auf 22,03 USD), Illumina (+ 4,38 Prozent auf 138,15 USD), Micron Technology (+ 4,00 Prozent auf 67,81 USD), Moderna (+ 3,86 Prozent auf 104,14 USD) und Zscaler (+ 3,54 Prozent auf 156,27 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-3,80 Prozent auf 35,20 USD), Marriott (-1,90 Prozent auf 195,75 USD), Diamondback Energy (-1,90 Prozent auf 154,16 USD), Verisk Analytics A (-1,86 Prozent auf 236,07 USD) und Sirius XM (-1,82 Prozent auf 4,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 462 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,516 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at