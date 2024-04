Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,45 Prozent tiefer bei 17 272,64 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,83 Prozent schwächer bei 17 205,28 Punkten, nach 17 526,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 172,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 323,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,650 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 277,06 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Wert von 17 516,99 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, bei 12 725,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 5,76 Prozent auf 75,30 USD), Keurig Dr Pepper (+ 4,47 Prozent auf 33,79 USD), Broadcom (+ 2,33 Prozent auf 1 286,07 USD), Marvell Technology (+ 1,87 Prozent auf 66,06 USD) und NVIDIA (+ 1,82 Prozent auf 811,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-12,48 Prozent auf 431,93 USD), Comcast (-6,52 Prozent auf 37,59 USD), Lucid (-5,29 Prozent auf 2,42 USD), Sirius XM (-4,91 Prozent auf 3,01 USD) und Enphase Energy (-4,34 Prozent auf 102,52 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 600 545 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,824 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 8,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

