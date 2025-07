Kaum Veränderungen: NASDAQ 100 im Seitwärtstrend

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,00 Prozent auf 23 356,92 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,521 Prozent stärker bei 23 477,84 Punkten, nach 23 356,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 298,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 510,92 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 534,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 544,95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 29.07.2024, bei 19 059,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,35 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 510,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cadence Design Systems (+ 8,74 Prozent auf 362,94 USD), Synopsys (+ 6,56 Prozent auf 631,51 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,98 Prozent auf 178,84 USD), AstraZeneca (+ 2,95 Prozent auf 73,95 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,71 Prozent auf 33,54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil PayPal (-8,69 Prozent auf 61,76 EUR), Lucid (-8,42 Prozent auf 2,56 USD), Palo Alto Networks (-4,71 Prozent auf 194,86 USD), Charter A (-3,78 Prozent auf 287,00 USD) und Warner Bros Discovery (-3,76 Prozent auf 13,19 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 537 417 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,732 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

