Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent schwächer bei 19 989,90 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,247 Prozent auf 19 959,26 Punkte an der Kurstafel, nach 20 008,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 20 047,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 917,10 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 19 574,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 682,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 715,24 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,83 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intuitive Surgical (+ 2,05 Prozent auf 488,98 USD), eBay (+ 1,80 Prozent auf 65,15 USD), Apple (+ 1,66 Prozent auf 231,56 USD), JDcom (+ 1,48 Prozent auf 40,49 USD) und Cintas (+ 1,48 Prozent auf 205,34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-3,64 Prozent auf 103,59 USD), ON Semiconductor (-3,11 Prozent auf 72,08 USD), Dollar Tree (-3,00 Prozent auf 70,93 USD), NXP Semiconductors (-2,46 Prozent auf 238,90 USD) und Applied Materials (-2,30 Prozent auf 200,20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 276 361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,101 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at