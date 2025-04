Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung weit im Minus

Der NASDAQ 100 brach am fünften Tag der Woche deutlich ein.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 6,07 Prozent schwächer bei 17 397,70 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 2,70 Prozent tiefer bei 18 022,16 Punkten, nach 18 521,48 Punkten am Vortag.

Bei 18 089,25 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 387,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 8,43 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 352,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 21 326,16 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, bei 17 878,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gab der Index bereits um 17,06 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 387,83 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (+ 4,01 Prozent auf 293,61 USD), Lululemon Athletica (+ 3,15 Prozent auf 263,70 USD), Dollar Tree (+ 0,49 Prozent auf 67,55 USD), Align Technology (-0,47 Prozent auf 153,51 USD) und Ross Stores (-0,69 Prozent auf 130,31 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Baker Hughes (-13,34 Prozent auf 35,41 USD), Micron Technology (-12,94 Prozent auf 64,72 USD), Diamondback Energy (-12,68 Prozent auf 123,37 USD), Warner Bros Discovery (-11,90 Prozent auf 8,07 USD) und Intel (-11,50 Prozent auf 19,85 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 141 521 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,762 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at