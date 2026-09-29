Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,20 Prozent auf 26 765,83 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 26 908,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 820,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 717,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 919,72 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 26 402,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 820,14 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 22 591,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,19 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 288,79 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ultralife Batteries (+ 11,74 Prozent auf 6,76 USD), AXT (+ 6,97 Prozent auf 78,81 USD), Modine Manufacturing (+ 5,12 Prozent auf 184,01 USD), Americas Car-Mart (+ 3,88 Prozent auf 1,07 USD) und Oracle (+ 3,88 Prozent auf 137,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Lifetime Brands (-6,72 Prozent auf 8,60 USD), Donegal Group B (-4,94 Prozent auf 15,77 USD), Neogen (-4,88 Prozent auf 13,05 USD), Dorel Industries (-4,74 Prozent auf 0,97 USD) und Anika Therapeutics (-3,58 Prozent auf 19,94 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 363 860 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at