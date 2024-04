Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,95 Prozent im Minus bei 16 240,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,21 Prozent schwächer bei 16 199,24 Punkten, nach 16 396,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16 137,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 251,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 16 274,94 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 14 765,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 12 221,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Arundel (+ 11,84 Prozent auf 0,17 CHF), SIGA Technologies (+ 9,78 Prozent auf 9,65 USD), AngioDynamics (+ 6,17 Prozent auf 6,19 USD), US Global Investors (+ 5,40 Prozent auf 2,93 USD) und Nektar Therapeutics (+ 5,08 Prozent auf 0,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Enzon Pharmaceuticals (-20,77 Prozent auf 0,06 USD), Agenus (-12,85 Prozent auf 0,51 USD), Cumulus Media A (-7,04 Prozent auf 3,30 USD), Atrion (-6,78 Prozent auf 381,09 USD) und Myriad Genetics (-6,72 Prozent auf 20,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die DENTSPLY SIRONA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 203 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,914 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 13,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at