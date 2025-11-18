Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,43 Prozent leichter bei 22 382,68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent leichter bei 22 565,90 Punkten, nach 22 708,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 366,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 643,01 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 22 679,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 629,77 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 18 791,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,09 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 8,92 Prozent auf 20,15 USD), AmeriServ Financial (+ 4,62 Prozent auf 3,17 USD), Sangamo Therapeutics (+ 4,06 Prozent auf 0,43 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,06 Prozent auf 3,33 USD) und Elbit Systems (+ 2,59 Prozent auf 516,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nice Systems (-9,72 Prozent auf 109,11 USD), SMC (-9,39 Prozent auf 326,75 USD), Dorel Industries (-8,30 Prozent auf 1,16 USD), Ceva (-7,55 Prozent auf 21,80 USD) und Taylor Devices (-7,54 Prozent auf 41,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 635 610 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 16,52 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

