Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite nachmittags

Am Nachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent schwächer bei 18 510,93 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,363 Prozent auf 18 477,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18 544,42 Punkten am Vortag.

Bei 18 701,27 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 372,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 5,51 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 19 733,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wies der NASDAQ Composite 19 060,48 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, einen Stand von 15 947,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,99 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 372,99 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell OraSure Technologies (+ 11,18 Prozent auf 3,48 USD), Erie Indemnity (+ 6,73 Prozent auf 432,24 USD), Strategy (+ 5,19 Prozent auf 252,50 USD), FreightCar America (+ 5,14 Prozent auf 8,18 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4,48 Prozent auf 1,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil NetApp (-16,42 Prozent auf 98,81 USD), Cumulus Media A (-14,78 Prozent auf 0,77 USD), Elron Electronic Industries (-8,50 Prozent auf 1,20 USD), AXT (-7,27 Prozent auf 1,53 USD) und Comtech Telecommunications (-5,00 Prozent auf 1,71 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48 558 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,428 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at