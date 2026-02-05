Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,37 Prozent auf 22 591,04 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent tiefer bei 22 604,02 Punkten in den Handel, nach 22 904,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 22 461,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 841,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,34 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 395,82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 23 499,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 19 692,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,77 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 461,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 18,24 Prozent auf 84,63 USD), InterDigital (+ 11,67 Prozent auf 350,50 USD), Align Technology (+ 8,74 Prozent auf 175,40 USD), PC Connection (+ 7,90 Prozent auf 64,90 USD) und AXT (+ 6,67 Prozent auf 20,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-39,75 Prozent auf 9,64 USD), ScanSource (-18,79 Prozent auf 36,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-15,30 Prozent auf 109,34 USD), AMERCO (-13,67 Prozent auf 50,97 USD) und Omnicell (-12,89 Prozent auf 40,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 24 725 678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,23 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at