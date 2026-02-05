InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 05.02.2026 20:04:02

Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite gibt am Nachmittag nach.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,37 Prozent auf 22 591,04 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent tiefer bei 22 604,02 Punkten in den Handel, nach 22 904,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 22 461,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 841,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,34 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 395,82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 23 499,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 19 692,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,77 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 461,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 18,24 Prozent auf 84,63 USD), InterDigital (+ 11,67 Prozent auf 350,50 USD), Align Technology (+ 8,74 Prozent auf 175,40 USD), PC Connection (+ 7,90 Prozent auf 64,90 USD) und AXT (+ 6,67 Prozent auf 20,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-39,75 Prozent auf 9,64 USD), ScanSource (-18,79 Prozent auf 36,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-15,30 Prozent auf 109,34 USD), AMERCO (-13,67 Prozent auf 50,97 USD) und Omnicell (-12,89 Prozent auf 40,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 24 725 678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,23 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ScanSource Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Omnicell Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 158,80 6,97% Align Technology Inc.
AMERCO Inc. 42,00 -14,29% AMERCO Inc.
AXT Inc. 20,18 17,53% AXT Inc.
FormFactor Inc. 75,50 17,97% FormFactor Inc.
Geospace Technologies Corp 10,11 8,01% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,75 -1,47% Gladstone Commercial Corp.
InterDigital IncShs 292,00 9,77% InterDigital IncShs
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Omnicell Inc. 31,20 -20,41% Omnicell Inc.
PC Connection Inc. 57,50 3,60% PC Connection Inc.
ScanSource Inc. 32,60 -6,32% ScanSource Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 031,21 2,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen