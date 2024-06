Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone

Am Montag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent auf 7 495,72 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,338 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,477 Prozent stärker bei 7 539,03 Punkten in den Handel, nach 7 503,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 580,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 495,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.05.2024, einen Stand von 8 167,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 8 164,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 7 388,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,467 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind aktuell EssilorLuxottica (+ 2,51 Prozent auf 206,00 EUR), Crédit Agricole (+ 1,96 Prozent auf 13,01 EUR), SAFRAN (+ 1,53 Prozent auf 198,80 EUR), STMicroelectronics (+ 1,37 Prozent auf 39,96 EUR) und Kering (+ 1,05 Prozent auf 303,90 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,22 Prozent auf 703,30 EUR), Veolia Environnement (-0,38 Prozent auf 27,63 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-0,20 Prozent auf 22,11 EUR), Schneider Electric (-0,15 Prozent auf 221,00 EUR) und Air Liquide (+ 0,02 Prozent auf 159,58 EUR) unter Druck.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Crédit Agricole-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 985 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 353,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Mit 9,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at