Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 7 530,83 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,555 Prozent tiefer bei 7 493,25 Punkten in den Handel, nach 7 535,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 530,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 493,25 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,637 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 7 508,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wies der CAC 40 7 598,63 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 6 850,47 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,000 Prozent zurück. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 30 624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305,222 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at