Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent leichter bei 1 826,08 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,106 Prozent auf 1 839,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 841,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 811,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 839,80 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,714 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, notierte der ATX Prime bei 1 812,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 785,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 638,18 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 6,54 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Erste Group Bank (+ 0,66 Prozent auf 47,31 EUR), Rosenbauer (+ 0,56 Prozent auf 36,20 EUR), DO (+ 0,26) Prozent auf 156,00 EUR), UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR) und Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-6,54 Prozent auf 10,00 EUR), Frequentis (-5,41 Prozent auf 29,70 EUR), Lenzing (-3,90 Prozent auf 32,05 EUR), AT S (AT&S) (-3,83 Prozent auf 18,56 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,86 Prozent auf 8,84 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 817 061 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,247 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at