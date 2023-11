Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Der ATX Prime sinkt am Montag.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,24 Prozent auf 1 638,97 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 643,14 Zählern und damit 0,018 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 642,85 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 646,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 637,43 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 528,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 580,56 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der ATX Prime mit 1 615,74 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,49 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 6,77 Prozent auf 0,71 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,15 Prozent auf 26,62 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,55 Prozent auf 117,80 EUR), FACC (+ 1,36 Prozent auf 5,98 EUR) und Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 39,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil CA Immobilien (-5,83 Prozent auf 28,25 EUR), Palfinger (-2,36 Prozent auf 22,75 EUR), Flughafen Wien (-2,18 Prozent auf 47,20 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR) und EVN (-1,65 Prozent auf 26,90 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 491 527 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,652 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

