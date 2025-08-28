EVN Aktie

23,00EUR -0,40EUR -1,71%
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

28.08.2025 13:31:00

EVN add

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "add" für die Aktie der EVN in Reaktion auf die von dem Versorger gemeldeten Quartalszahlen bestätigt. Die gemeldeten Ergebnisse haben die Erwartungen getroffen, schreibt der zuständige Experte Pierre-Alexandre Ramondenc in der am Donnerstag vorgelegten Studie. Sein Kursziel auf 6-Monatssicht liegt bei 27,0 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse hielten EVN zuletzt mit einem Plus von 0,85 Prozent bei 23,70 Euro.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 prognostizieren die Baader-Analysten nun einen Gewinn von 2,38 (zuvor: 2,79) Euro je EVN-Aktie. In den beiden Folgejahren sollen sich die Gewinne auf 2,41 bzw. 2,54 Euro je Aktie belaufen. Seitens der Dividendenschätzungen rechnen die Experten für die genannten drei Geschäftsperioden mit 0,87 bzw. 0,88 und 0,89 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

prmax/mik

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0039 2025-08-28/13:31

