Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime mit Abgaben

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent im Minus bei 1 845,65 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 1 845,69 Punkten, nach 1 846,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 847,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 835,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,350 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 814,59 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2024, den Stand von 1 794,93 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2023, den Stand von 1 633,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), voestalpine (+ 1,85 Prozent auf 24,22 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,30 Prozent auf 27,20 EUR), Polytec (+ 1,23 Prozent auf 3,29 EUR) und Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 33,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen FACC (-2,70 Prozent auf 7,20 EUR), DO (-2,48 Prozent auf 157,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 8,84 EUR), Frequentis (-1,86 Prozent auf 31,70 EUR) und STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 39,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 746 001 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at