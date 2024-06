Angespannte Stimmung in Wien: ATX schwächelt mittags

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent auf 3 594,09 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,089 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 3 598,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 597,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 589,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 605,92 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,082 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 3 715,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, stand der ATX noch bei 3 523,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 081,95 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,48 Prozent auf 165,00 EUR), OMV (+ 0,79 Prozent auf 40,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 29,12 EUR), BAWAG (+ 0,43 Prozent auf 58,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,34 Prozent auf 29,45 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-1,57 Prozent auf 75,00 EUR), EVN (-1,33 Prozent auf 29,60 EUR), UNIQA Insurance (-1,26 Prozent auf 7,85 EUR), voestalpine (-1,25 Prozent auf 25,24 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,69 Prozent auf 115,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 142 802 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,508 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

