Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen DO&CO von 185 auf 190 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Greulich nach den jüngst vorgelegten Zahlen des Caterers bestätigt.

DO&CO veröffentlichte am 8. August erneut starke Quartalsergebnisse, die unsere Erwartungen übertrafen, kommentierten die Berenberg-Experten. Vor allem die hervorragende Wachstumsdynamik des Unternehmens beeindruckt weiterhin, hieß es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 8,10 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25, sowie 9,18 bzw. 10,82 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,03 Euro für 2024/25, sowie 2,30 bzw. 2,71 Euro für 2025/26 bzw. 2026/27.

Am Dienstagvormittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,28 Prozent bei 145,00 Euro.

