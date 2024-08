Angespannte Stimmung in Zürich: SMI-Börsianer bekommen zum Start kalte Füße

Unter den Anlegern in Zürich macht sich am ersten Tag der Woche Panik breit.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 3,30 Prozent schwächer bei 11 484,15 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 2,73 Prozent schwächer bei 11 551,59 Punkten in den Handel, nach 11 875,52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 455,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 631,35 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, notierte der SMI bei 12 006,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der SMI einen Stand von 11 272,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Wert von 11 098,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 2,81 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swisscom (-1,04 Prozent auf 524,00 CHF), Nestlé (-1,32 Prozent auf 88,22 CHF), Givaudan (-1,79) Prozent auf 4 122,00 CHF), Novartis (-1,89 Prozent auf 94,78 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,81 Prozent auf 248,90 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Holcim (-7,26 Prozent auf 71,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,97 Prozent auf 42,02 CHF), Sika (-5,60 Prozent auf 234,50 CHF), UBS (-5,22 Prozent auf 22,87 CHF) und Lonza (-5,19 Prozent auf 529,40 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 088 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 247,478 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

